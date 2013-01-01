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  3. Стрельникова Наталья Викторовна
Стрельникова Наталья Викторовна
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Стрельникова Наталья Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1989 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура, Инфекционные больницы, 1989 г. - 1994 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Бактериология, 2013 г.
  • ДВГМУ, Современные бактериологические методы исследований, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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