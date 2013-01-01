Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Стрельникова Наталья Викторовна
6.0
0
Стрельникова Наталья Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1989 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура, Инфекционные больницы, 1989 г. - 1994 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Бактериология, 2013 г.
ДВГМУ, Современные бактериологические методы исследований, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Данилович
Светлана Михайловна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Егорова
Светлана Владимировна
Эндокринолог
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Филиппова
Ольга Анатольевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...