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Ступак Максим Валерьевич
6.3
2
Ступак Максим Валерьевич
Гинеколог
,
Акушер
Стаж не указан
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер
По запросу
2 отзыва
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