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  3. Ступак Максим Валерьевич
Ступак Максим Валерьевич
6.3
2

Ступак Максим Валерьевич

Гинеколог, Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер
По запросу
2 отзыва

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