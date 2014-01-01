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Ступишина Дарья Дмитриевна
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Ступишина Дарья Дмитриевна

Невролог (невропатолог), Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по неврологии, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая поликлиника №3
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Хабаровский диагностический центр
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