Ступишина Дарья Дмитриевна
Стаж не указан
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Зои Космодемьянской, 32
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1290 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1090 р
Доступна онлайн запись
ул. Салтыкова-Щедрина, 83
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1000 р
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