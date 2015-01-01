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  3. Сучков Михаил Сергеевич
Сучков Михаил Сергеевич
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Сучков Михаил Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Магнитно-резонансная томография", 2018 г.
  • Курсы повышения квалификации "Рентгенология", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рентгенолог
900 р
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