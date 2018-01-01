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  3. Сухоловская Ольга Александровна
Сухоловская Ольга Александровна
6.3
5

Сухоловская Ольга Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология ортодонтическая", 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
5 отзывов

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