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Сухоловская Ольга Александровна
6.3
5
Сухоловская Ольга Александровна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология ортодонтическая", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
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Первичный приём взрослых
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5 отзывов
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