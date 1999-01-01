Сухоносов Павел Леонидович
Стаж 18 лет
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1000 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1000 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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