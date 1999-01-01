  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Сухоносов Павел Леонидович
Сухоносов Павел Леонидович
6.0
15

Сухоносов Павел Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • ДВГМУ, специализация "Ультразвуковая диагностика", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат «Ультразвуковая диагностика».
  • Сертификат «Акушерство и гинекология».
  • Сертификат «Пренатальная ультразвуковая диагностика».
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
1000 р
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
1000 р
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
Хабаровский диагностический центр
Доступна онлайн запись
ул. Казачья Гора, 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
15 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи