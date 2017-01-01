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Сулима Андрей Андреевич
6.0
0
Сулима Андрей Андреевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология общей практики", 2017 г. окончания.
ДВГМУ, Стоматология ортопедическая, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Панацея
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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