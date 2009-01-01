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  3. Сурчалов Владимир Иванович
Сурчалов Владимир Иванович
6.9
3

Сурчалов Владимир Иванович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1972 г. окончания.
  • Ординатура, ХГМИ, Акушерство и гинекология, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
3 отзыва

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