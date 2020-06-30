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Сурмач Даниил Олегович
Сурмач Даниил Олегович
Стоматолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
2020г. — Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность — Стоматология.
Курсы повышения квалификации
Врач-стоматолог — ФГБОУ ВО ДВГМУ номер 1027245315487 от 30.06.2020; срок действия до 20.01.2026 года
Стоматология терапевтическая — ЧОУДПО «Спутник» серия ПП номер 007212 от 12.05.2023;
ООО Учебный центр «ПРОФИ» номер 472700055289 от 21 апреля 2022 года
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Кореан Дент
Хабаровск, ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог
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