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Сушко Анна Николаевна
6.0
0
Сушко Анна Николаевна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
,
Директор клиники
Стаж не указан
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Империя красоты
ул. Миномётная, 24
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Главный врач
По запросу
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