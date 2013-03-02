Сусидко Валентина Анатольевна
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: традиционные методы диагностики и лечения ЛОР-органов, эндоскопическое обследование ЛОР-органов (полости носа, носоглотки, гортани, уха), беспункционное лечение синуситов ЯМИК-катетером (лечение гайморита «без прокола»), сурдологическое обследование пациентов с заболеваниями органа слуха (аудиометрия, импедансометрия).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Сурдолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
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