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  3. Сусидко Валентина Анатольевна
Сусидко Валентина Анатольевна
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Сусидко Валентина Анатольевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Болезни уха, горла, носа", 1992 г. окончания.
  • Сертификат А № 3671139 по специальности «Оториноларингология» от 02.03.2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования Росздрава» по специальности «Сурдология-оториноларингология», 2007 г.
  • "Оториноларингология, сурдология".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Сурдолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
4 отзыва

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