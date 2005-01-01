Сусликова Анна Юрьевна

Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: Применение лазерного аппарата Fotona в косметологии; Контурная пластика с интрадермальными имплантами на основе гиалуроновой кислоты (Juvederm, Surgiderm, Restylane, Glytone и др.), в том числе с использованием канюльной техники; Методика объемной коррекции средней трети лица препаратом "Juvererm Voluma", "Radiesse"; Инъекционная коррекция морщин ботулотоксином типа А (Ботокс, Диспорт, Релатокс);

Мезотерапия и биоревитализация в эстетической медицине и косметологии; Нитевой лифтинг овала лица; Методика интралипотерапии с применением препарата "Aqualyx";

Удаление новообразований аппаратом "RadioSURG"; Аппаратная косметология.