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  3. Сусликова Анна Юрьевна
Сусликова Анна Юрьевна
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Сусликова Анна Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности «Лечебное дело», 2005 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Дерматовенерология».
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ по специальности «Косметология», 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
500 р
Дерматовенеролог
500 р
3 отзыва

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