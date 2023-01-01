Свидлер Надежда Владимировна
Стаж 42 года
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ведение беременности, профилактика и лечение климактерических расстройств, менопаузальная терапия, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, диагностика и лечение патологии шейки матки, проведение кольпоскопии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
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