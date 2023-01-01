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Свидлер Надежда Владимировна
5.7
2

Свидлер Надежда Владимировна

Гинеколог
Стаж 42 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ДВГМУ, 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, до 2023 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 163
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
950 р
2 отзыва

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