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Свирщик Сергей Маратович
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Свирщик Сергей Маратович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт. Диплом серии Д-1 № 118733 выдан 26.06.1978
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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