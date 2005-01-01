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Святовец Елена Марковна
6.0
0
Святовец Елена Марковна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
Сертификат по специализации "Стоматология детская" №0127241143559, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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