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Святовец Елена Марковна
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Святовец Елена Марковна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2005 г. окончания.
  • Сертификат по специализации "Стоматология детская" №0127241143559, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Щелкунчик
ул. Краснореченская, 149
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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