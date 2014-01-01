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Сычева Анастасия Игоревна
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Сычева Анастасия Игоревна
Кардиолог
Стаж 3 года
Направление деятельности: практическая кардиология: ударно-волновая терапия, чреспищеводная электрокардиостимуляция
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России
Участие в ассоциациях
Российское кардиологическое общество.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
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