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  3. Сычева Анастасия Игоревна
Сычева Анастасия Игоревна
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Сычева Анастасия Игоревна

Кардиолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России
Участие в ассоциациях
  • Российское кардиологическое общество.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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