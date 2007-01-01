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  3. Сычёва Наталья Сергеевна
Сычёва Наталья Сергеевна
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Сычёва Наталья Сергеевна

Психолог
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Специальная психология", 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Психолог
800 р
0 отзывов

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