Сысоева Екатерина Андреевна
Стаж не указан
Проводит лечение микозов (грибковые заболевания кожи и ногтей), дерматитов, экземы, псориаза, себорейных дерматитов, болезней передающихся половым путем. Проводит уходовые процедуры за лицом. Все виды инъекционных методов (мезотерапия, плазмолифтинг, биоревитализация, контурная пластика, ботокс). Лазерное удаление новообразований различного характера.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1300 р
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