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  3. Сысоева Екатерина Андреевна
Сысоева Екатерина Андреевна
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Сысоева Екатерина Андреевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации "Клиническая лабораторная диагностика", 2001 г.
  • Курсы повышения квалификации "ПЦР-диагностика" (г. Москва), 2002 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника красоты и здоровья
ул. Муравьёва-Амурского, 24
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
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Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
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Дерматовенеролог
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Вторичный приём взрослых
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