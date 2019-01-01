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  3. Сюйкалан Анна Анатольевна
Сюйкалан Анна Анатольевна
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Сюйкалан Анна Анатольевна

Фтизиатр
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Ординатура, сертификат по специальности "Фтизиатрия", 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Туберкулезная больница
ул. Карла Маркса, 103
Консультация взрослых
Фтизиатр
По запросу
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