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  3. Тагрыт Ирина Владимировна
Тагрыт Ирина Владимировна
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Тагрыт Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Терапия", 1999 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Терапия", 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ДВГМУ по специальности "Эндокринология", 2001 г.
  • "Современные взгляды на патогенез, лечение и медико-социальную реабилитацию больных с синдромом диабетической стопы" на базе Федерального научно-практического Центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, 2004 г.
  • "Актуальные вопросы превентивной диабетологии", ИПКСЗ, 2006 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент кафедры факультетской терапии с курсом эндокринологии ДГВМУ
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1600 р
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
2000 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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