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Тарасенко Алина Тарасовна
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Тарасенко Алина Тарасовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2007 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Дерматовенерология", действительный до 15.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Дальневосточной ассоциации эстетической медицины "ДВАЭМ".
Опыт работы
  • Практикующий врач в КГБУЗ Крайкожвендиспансера г. Хабаровска.
  • Ведущий специалист в области высоких аппаратных инновационых технологий в МЭЦ «Технологии красоты»
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Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Театральная, 16
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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