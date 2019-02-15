Тарасенко Алина Тарасовна
Стаж 10 лет / Врач второй категории
Современные аппаратные методики (холодный лазерный липолиз, RF лифтинг, фотоомоложение, фотоэпиляция, ЭЛОС – омоложение, ЭЛОС - эпиляция).
Инъекционные методики (мезотерапия, ревитализация, плазмолифтинг, ботулинотерапия).
Прием пациентов дерматологического профиля.
Инъекционные методики (мезотерапия, ревитализация, плазмолифтинг, ботулинотерапия).
Прием пациентов дерматологического профиля.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Театральная, 16
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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