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Тарасенко Мария Александровна
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Тарасенко Мария Александровна
Хирург
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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