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  3. Тарасенко Мария Александровна
Тарасенко Мария Александровна
6.0
0

Тарасенко Мария Александровна

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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