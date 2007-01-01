Тарасевич Вера Юрьевна
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Главный детский аллерголог-иммунолог Хабаровского края. Доцент кафедры педиатрии и неонтологии ИПКСЗ. Печатные работы - более 100, 2 монографии.
Направление - аллергология-иммунология, педиатрия.
Направление - аллергология-иммунология, педиатрия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
3300 р
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
3300 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2200 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2200 р
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