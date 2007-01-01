  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тарасевич Вера Юрьевна
Тарасевич Вера Юрьевна
6.3
1

Тарасевич Вера Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело".
Курсы повышения квалификации
  • "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях
  • Главный детский аллерголог-иммунолог Хабаровского края.
Опыт работы
  • С 2007 г. врач аллерголог-иммунолог
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Иммунореабилитационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
3300 р
Первичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
3300 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2200 р
Вторичный приём детей
Аллерголог-иммунолог
2200 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи