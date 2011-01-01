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  3. Тарасова Фаина Иннокентьевна
Тарасова Фаина Иннокентьевна
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Тарасова Фаина Иннокентьевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский ГМУ, специализация "Стоматология", 1974 г. окончания.
  • Смоленский ГМУ, Аспирантура по специальности "Стоматология хирургия", 1983 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2011 г.
  • ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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