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Тарасова Фаина Иннокентьевна
6.0
0
Тарасова Фаина Иннокентьевна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Иркутский ГМУ, специализация "Стоматология", 1974 г. окончания.
Смоленский ГМУ, Аспирантура по специальности "Стоматология хирургия", 1983 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Стоматология терапевтическая, 2011 г.
ДВГМУ, Стоматология хирургическая, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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