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  3. Тарасова Валентина Павловна
Тарасова Валентина Павловна
6.0
0

Тарасова Валентина Павловна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Доктора Головина
ул. Калинина, 8
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
250 р
0 отзывов

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