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Ташкинов Николай Владимирович
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Ташкинов Николай Владимирович
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1978 г . окончания.
Ординатура по специальности "Хирургия", 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт имени И.И.Пирогова,1980 г. окончания.
Сертификат специалиста "Эндоскопия" от 02.06.2015 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Вопросы эндоскопии", ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
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