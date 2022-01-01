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Татарченко Анастасия Олеговна

Татарченко Анастасия Олеговна

Медицинская сестра (в косметологии), Лазеролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский университет, по специальности «Лечебное дело», 2021 г. окончания
  • АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», переподготовка по специальности "Сестринское дело в косметологии", 2022 г.
Курсы повышения квалификации
  • АНО ДПО «Сибирский институт непрерывного медицинского образования», «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2022 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Первичный приём взрослых
Лазеролог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Лазеролог
По запросу

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