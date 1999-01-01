Тазалов Виталий Анатольевич
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Кандидат медицинских наук.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук посвящена функциональной хирургии желудка и двенадцатиперстной кишки.
46 научных публикаций.
Внедрение технологий бариатрической и метаболической хирургии.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук посвящена функциональной хирургии желудка и двенадцатиперстной кишки.
46 научных публикаций.
Внедрение технологий бариатрической и метаболической хирургии.
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ул. Воронежская, 49
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