  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тазалов Виталий Анатольевич
Тазалов Виталий Анатольевич
6.9
0

Тазалов Виталий Анатольевич

Онколог, Хирург, Зав. отделением
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 1994 г. окончания
  • Клиническая ординатура по хирургии 1996 г. окончания.
  • Аспирантура по хирургии, 1999 г. окончания.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Хирургические инфекции 2014 г.
  • Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных новообразований 2017 г.
  • Хирургическое лечение ожирения и метаболических нарушений 2015 и 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • Действительный член Общества бариатрических хирургов России в составе IFSO.
  • Член Russian Surginet, специалист портала oncoforum.ru.
Опыт работы
  • Ассистент кафедры онкологии ДВГМУ и ИПКСЗ, врач-онколог краевого онкологического диспансера г. Хабаровск, 1999 г. – 2004 г.
  • Ассистент кафедры госпитальной хирургии ДВГМУ, врач-онколог, врач-хирург НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2004 г. – 2007 г.
  • Заведующий хирургическим отделением №2, врач- онколог, врач-хирург НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2008 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Онколог
1600 р
Хирург
1600 р
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Вторичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Онколог
1200 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи