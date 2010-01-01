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Тен Дмитрий Радиславович
6.0
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Тен Дмитрий Радиславович

Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
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