Тен Екатерина Енгировна
Стаж не указан
Принимает детей
Основные направления:
* Зависимости (алкоголь, опиум, синтетические виды наркотиков, трудоголизм, любовная зависимость, шопоголизм, интернет, игровая зависимость).
* травма сексуального насилия
* склонность к суициду и парасуициду
* проблемы в отношениях с подростком
* горе и утрата
* семейная система
* достижение желаемого результата
* консультирую и направляю в создании и развитии бизнеса.
* пищевое нарушение (булемия,анарексия)
* онкология
* фобии
* заикание
* хроническая боль
Работает со взрослыми, семейными парами и подростками.
Для жителей России отсутствует фиксированная стоимость.
Вы платите столько, сколько возможно.
* Зависимости (алкоголь, опиум, синтетические виды наркотиков, трудоголизм, любовная зависимость, шопоголизм, интернет, игровая зависимость).
* травма сексуального насилия
* склонность к суициду и парасуициду
* проблемы в отношениях с подростком
* горе и утрата
* семейная система
* достижение желаемого результата
* консультирую и направляю в создании и развитии бизнеса.
* пищевое нарушение (булемия,анарексия)
* онкология
* фобии
* заикание
* хроническая боль
Работает со взрослыми, семейными парами и подростками.
Для жителей России отсутствует фиксированная стоимость.
Вы платите столько, сколько возможно.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Серышева, 60
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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