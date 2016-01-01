Тен Екатерина Енгировна

Сертификат "Когнитивно-поведенческая терапия аддиктивного поведения", Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии", 2016 г.

Сертификат "4 Дальневосточный интенсив по гештальт-терапии", ОПП "Гештальт-терапии, 2016 г.

Практический курс "Подготовка консультантов для работы на телефоне доверия", КГБУ "Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", 2016 г.