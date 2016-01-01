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Тен Екатерина Енгировна
6.3
1

Тен Екатерина Енгировна

Психолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование
  • ТОГУ, специализация "Психология", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Когнитивно-поведенческая терапия аддиктивного поведения", Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии", 2016 г.
  • Сертификат "4 Дальневосточный интенсив по гештальт-терапии", ОПП "Гештальт-терапии, 2016 г.
  • Практический курс "Подготовка консультантов для работы на телефоне доверия", КГБУ "Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", 2016 г.
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Адреса и стоимость приёма
Место в группе
ул. Серышева, 60
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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