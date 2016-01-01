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Тен Екатерина Енгировна
Тен Екатерина Енгировна
Клинический психолог
,
Руководитель психологической службы
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ТОГУ, Юриспруденция, 2007г.
ТОГУ, Психология, 2018г.
ТОГУ, Магистр по направлению - психология, 2018г.
Сибирский институт непрерывного медицинского образования, Клиническая психология, 2018г.
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Курсы повышения квалификации
Психоанализ, 2016г.
Медиация (досудебное урегулирование споров), 2016г.
Гештальт-терапия, 2016г.
Тренинг горе и утрата, 2017г.
Телефон доверия (теория и практика), 2017г.
Тренинг психологические игры г.Хорна, 2017г.
Когнитивно-поведенческая терапия, 2017г.
Метафорические карты, 2017г.
Из жертвы в выжившего (символдрама), 2017г.
Аддиктивное поведение, 2017г.
Девиантное поведение у подростков, 2017г.
Семинар тест «СМИЛ» (MMPI), 2018г.
Пищевое нарушение у подростков, 2018г.
Энурез, энкапрез, 2018г.
Психиатрия для психологов, 2018г.
Гипноз (классический и неформальный), 2018г.
Полный курс психодиагностики, 2018г.
Телесно-ориентированная терапия, 2018г
Применение психологических игр в консультировании детей, подростков и их семей, 2018г.
Психологическая травма, 2019г.
Профайлинг, 2019г.
Работа с осознанием смерти, 2019г.
Семинар тест «Роршах», 2019г.
КПТ посттравматического стрессового расстройства, 2020г.
Судебно-психологическая экспертиза, 2020г.
Детская психическая травма, 2021г.
EMDR в практической деятельности психолога, 2021г.
Сексуальная травма, 2021г.
Арт-терапия:многообразие подходов, 2022г.
Медицинская травма. Психотерапия психосоматических расстройств, 2022г.
Работа с психологической травмой, 2022г.
Психологическая помощь при суицидах, 2022г.
Символдрама. Кататимно-имагинативная психотерапия в России, 2022г.
Танатотерапия, 2022г.
Психологическая работа с участниками боевых действий, 2023г.
Еще 32
Участие в ассоциациях
Российская арт-терапевтическая ассоциация
Национальная Ассоциация EMDR
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
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