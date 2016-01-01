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Тен Екатерина Енгировна

Тен Екатерина Енгировна

Клинический психолог, Руководитель психологической службы
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТОГУ, Юриспруденция, 2007г.
  • ТОГУ, Психология, 2018г.
  • ТОГУ, Магистр по направлению - психология, 2018г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Психоанализ, 2016г.
  • Медиация (досудебное урегулирование споров), 2016г.
  • Гештальт-терапия, 2016г.
Еще 32
Участие в ассоциациях
  • Российская арт-терапевтическая ассоциация
  • Национальная Ассоциация EMDR
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Независимость
ул. Яшина, 40
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу

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