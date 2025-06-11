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Тен Нелли Хакмуновна
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Тен Нелли Хакмуновна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, 1992 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Неврология"
  • Сертификат по специальности "Неврология" выдан КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", до 11.06.2025 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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