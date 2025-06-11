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Тен Нелли Хакмуновна
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Тен Нелли Хакмуновна
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Неврология"
Сертификат по специальности "Неврология" выдан КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения", до 11.06.2025 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 96А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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