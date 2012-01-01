Тен Олеся Енсуевна

Проводит УЗИ органов малого таза только у женщин: вся гинекология, кроме скрининга беременных.



В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ведение беременности, назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, введение и удаление разгрузочных акушерских и гинекологических пессариев.