Тен Олеся Енсуевна
Стаж 6 лет
Проводит УЗИ органов малого таза только у женщин: вся гинекология, кроме скрининга беременных.
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ведение беременности, назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, введение и удаление разгрузочных акушерских и гинекологических пессариев.
В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, ведение беременности, назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций, введение и удаление разгрузочных акушерских и гинекологических пессариев.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 201В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
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