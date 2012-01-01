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Тен Олеся Енсуевна
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Тен Олеся Енсуевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Проф. переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 201В
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1200 р
УЗИ-специалист
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
950 р
0 отзывов

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