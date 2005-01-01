Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Теплищев Максим Игоревич
6.3
1
Теплищев Максим Игоревич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ФГОУ ВПО Томский военно-медицинский институт, специальность "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Интернатура, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Младший медицинский брат по уходу за больными, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2005г. - 2005г.
Служба в рядах ВС РФ, 2007г. - 2010г.
Врач-анестезиолог-реаниматолог, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2011 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
765 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
650 р
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пажитнова
Татьяна Юрьевна
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Фадеева
Ольга Вячеславовна
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Жилинков
Павел Анатольевич
Педиатр
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...