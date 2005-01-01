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  3. Теплищев Максим Игоревич
Теплищев Максим Игоревич
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Теплищев Максим Игоревич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ФГОУ ВПО Томский военно-медицинский институт, специальность "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Интернатура, 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Младший медицинский брат по уходу за больными, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2005г. - 2005г.
  • Служба в рядах ВС РФ, 2007г. - 2010г.
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 2011 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
765 р
Вторичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
650 р
1 отзыв

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