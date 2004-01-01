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  3. Теплоухова Татьяна Евгеньевна
Теплоухова Татьяна Евгеньевна
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Теплоухова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский Государственный Медицинский Институт, специальность "Стоматология", 1993 г. окончания.
  • Клиническая интернатура на базе ДВГМУ, по специальности "Стоматология терапевтическая", 1999 г.
  • Министерство здравоохранения Хабаровского края, присвоена первая квалификационная категория по специальности "Стоматология терапевтическая", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая" при Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, 2004 г.
  • Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на базе ГОУДПО " Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения " министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Рентгенодиагностика в стоматологии", 2006 г.
  • Свидетельство о повышении квалификации на базе ГОУДПО " Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения " министерства Хабаровского края по специальности "стоматология терапевтическая", 2008 г.
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Адреса и стоимость приёма
Корона-Стом
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 87
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Стоматолог-терапевт
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6 отзывов

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