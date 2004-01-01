Теплоухова Татьяна Евгеньевна

Хабаровский Государственный Медицинский Институт, специальность "Стоматология", 1993 г. окончания.
Клиническая интернатура на базе ДВГМУ, по специальности "Стоматология терапевтическая", 1999 г.
Министерство здравоохранения Хабаровского края, присвоена первая квалификационная категория по специальности "Стоматология терапевтическая", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая" при Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, 2004 г.
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на базе ГОУДПО " Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения " министерства здравоохранения Хабаровского края по программе "Рентгенодиагностика в стоматологии", 2006 г.
Свидетельство о повышении квалификации на базе ГОУДПО " Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения " министерства Хабаровского края по специальности "стоматология терапевтическая", 2008 г.
Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая" на базе ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрав, 2009 г.
Сертификат специалиста "Стоматология терапевтическая" на базе ГОУДПО " Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения " министерства здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
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