Терентьев Константин Львович
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: колопроктология
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1100 р
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
Проктолог (колопроктолог)
900 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
1500 р
Хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Проктолог (колопроктолог)
По запросу
Хирург
По запросу
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