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Теряев Сергей Александрович
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Теряев Сергей Александрович

Хирург
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по травмотологии и ортопедии, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2008 г.
  • ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Травмотология и Ортопедия, 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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