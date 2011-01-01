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Теслюк Евгения Валерьевна
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Теслюк Евгения Валерьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Травматология и ортопедия, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детский травмпункт
ул. Прогрессивная, 6
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов

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