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Тетеряева Елена Анатольевна
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0
Тетеряева Елена Анатольевна
Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
1988г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
1989г. - интернатура по специальности "Терапия", Городская клиническая больница №11
Курсы повышения квалификации
2013г. - краткосрочное обучение по программе «ЭКГ при неотложных состояниях», ИПКСЗ
2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Вопросы аритмологии и ведения пациентов с имплантированными устройствами», ИПКСЗ
2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Неинвазивные методы исследования в кардиологии: ХМЭКГ, СМАД», ИПКСЗ
2015г. - повышение квалификации по специальности "Кардиология", ИПКСЗ
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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