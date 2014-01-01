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  3. Тетеряева Елена Анатольевна
Тетеряева Елена Анатольевна
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Тетеряева Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • 1988г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
  • 1989г. - интернатура по специальности "Терапия", Городская клиническая больница №11
Курсы повышения квалификации
  • 2013г. - краткосрочное обучение по программе «ЭКГ при неотложных состояниях», ИПКСЗ
  • 2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Вопросы аритмологии и ведения пациентов с имплантированными устройствами», ИПКСЗ
  • 2014г. - повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Неинвазивные методы исследования в кардиологии: ХМЭКГ, СМАД», ИПКСЗ
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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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