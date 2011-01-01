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  3. Тимбакова Яна Анатольевна
Тимбакова Яна Анатольевна
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Тимбакова Яна Анатольевна

Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия ", 2005 г. - 2011 г.
  • ДВГМУ, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г. – 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Вяземская ОАО "РЖД", 2013 г. - 2014 г.
  • Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" поликлиническое отделение на ст. Вяземская, 2014 г. - 2018 г.
  • Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
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