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Тимбакова Яна Анатольевна
6.0
0
Тимбакова Яна Анатольевна
Дерматовенеролог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия ", 2005 г. - 2011 г.
ДВГМУ, интернатура по специальности "Дерматовенерология", 2011 г. – 2012 г.
Курсы повышения квалификации
повышение квалификации по специальности "Дерматовенерология", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Вяземская ОАО "РЖД", 2013 г. - 2014 г.
Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД" поликлиническое отделение на ст. Вяземская, 2014 г. - 2018 г.
Врач-дерматовенеролог, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2018 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Дерматовенеролог
900 р
0 отзывов
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