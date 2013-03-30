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  3. Тимко Евгения Евгеньевна
Тимко Евгения Евгеньевна
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Тимко Евгения Евгеньевна

Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • 1987г. - Хабаровский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
  • 2009г. - лекционно-практический курс "Алгоритм имплантологической реабилитации", УЦ "IQ STOM"
  • Сертификат: А №2121064 от 30.03.2013 г.
  • 2016г. - мастер-класс "Plasmolifting в стоматологии"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Докомит
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 15А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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