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Тимко Евгения Евгеньевна
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Тимко Евгения Евгеньевна
Стоматолог-хирург
,
Главный врач
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
1987г. - Хабаровский государственный медицинский институт
Курсы повышения квалификации
2009г. - лекционно-практический курс "Алгоритм имплантологической реабилитации", УЦ "IQ STOM"
Сертификат: А №2121064 от 30.03.2013 г.
2016г. - мастер-класс "Plasmolifting в стоматологии"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Докомит
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 15А
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
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