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Типикина Любовь Александровна
6.0
0
Типикина Любовь Александровна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Педиатрия, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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