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  3. Типикина Любовь Александровна
Типикина Любовь Александровна
6.0
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Типикина Любовь Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Педиатрия, 2001 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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