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Ткаченко Виктория Александровна
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Ткаченко Виктория Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ,, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Интернатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2011 г.
  • ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва

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