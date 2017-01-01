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Толстенок Яна Владимировна
Толстенок Яна Владимировна
Клинический психолог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальность «Клиническая психология» (специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»), 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в г. Домодедово, по специальности «Клиническая психология», 2017-2021 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Большая, 12
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
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