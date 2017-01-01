  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Толстенок Яна Владимировна
Толстенок Яна Владимировна

Толстенок Яна Владимировна

Клинический психолог
Стаж 5 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальность «Клиническая психология» (специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»), 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в г. Домодедово, по специальности «Клиническая психология», 2017-2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Азбука здоровья
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Большая, 12
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу

Похожие специалисты

Все врачи