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  3. Толстопят Ольга Юрьевна
Толстопят Ольга Юрьевна
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Толстопят Ольга Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 2 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по специальности "Акушерство и гинекология" на базе ДВГМУ 2015 г. - 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации на базе ККБ №10 по программе "Лапароскопия в акушерстве и гинекологии", 2018 г.
  • Повышение квалификации на базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения по программе "Патология матки с курсом гистероскопии", 2017 г.
  • Курс повышения квалификации на базе НУЗ ДКБ на станции Хабаровск-1 по программе "Патология шейки матки с курсом кольпоскопии", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, НУЗ ДКБ на станции Хабаровск-1, 2017 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
900 р
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