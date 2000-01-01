Тонких Алексей Сергеевич

Внутрисуставное введение синовиальных протезов, хондропротекторов, противовоспалительных препаратов.

Ударно-волновая терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Владеет методикой наложения моделирующих полиуретановых повязок.

Проводит пункции крупных суставов, в том числе блокады.

Проводит профилактический осмотр пациентов в любом возрасте.

Формирует подробные рекомендации по лечению, подбору ортопедического изделия, дальнейшему образу жизни, ортопедическому режиму, в том числе в индивидуальный план реабилитации (на МСЭК).