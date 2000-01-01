  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тонких Алексей Сергеевич
Тонких Алексей Сергеевич
6.6
1

Тонких Алексей Сергеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2004 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Травматология и ортопедия» на базе травматологического отделения ККБ№1, 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл с повышением квалификации (ИПКСЗ), 2010 г., 2014 г.
  • Профессиональная переподготовка «Организация здравоохранения», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач травматолог-ортопед, Медикал Он Груп, с 2018 г. по настоящее время.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2000 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2000 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1800 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1800 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи