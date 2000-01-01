Тонких Алексей Сергеевич
Стаж 14 лет
Принимает детей
Внутрисуставное введение синовиальных протезов, хондропротекторов, противовоспалительных препаратов.
Ударно-волновая терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Владеет методикой наложения моделирующих полиуретановых повязок.
Проводит пункции крупных суставов, в том числе блокады.
Проводит профилактический осмотр пациентов в любом возрасте.
Формирует подробные рекомендации по лечению, подбору ортопедического изделия, дальнейшему образу жизни, ортопедическому режиму, в том числе в индивидуальный план реабилитации (на МСЭК).
Ударно-волновая терапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Владеет методикой наложения моделирующих полиуретановых повязок.
Проводит пункции крупных суставов, в том числе блокады.
Проводит профилактический осмотр пациентов в любом возрасте.
Формирует подробные рекомендации по лечению, подбору ортопедического изделия, дальнейшему образу жизни, ортопедическому режиму, в том числе в индивидуальный план реабилитации (на МСЭК).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
2000 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
2000 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1800 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1800 р
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