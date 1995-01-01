  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Трофимова Ирина Петровна
Трофимова Ирина Петровна
6.0
0

Трофимова Ирина Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сестринское дело, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи