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Трофимова Ирина Петровна
6.0
0
Трофимова Ирина Петровна
Педиатр
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сестринское дело, 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
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