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  3. Трунова Виктория Евгеньевна
Трунова Виктория Евгеньевна
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Трунова Виктория Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2016 г. окончания.
  • Ординатура, ДВГМУ, 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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