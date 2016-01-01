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  3. Трусикова Ульяна Сергеевна
Трусикова Ульяна Сергеевна
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Трусикова Ульяна Сергеевна

Физиотерапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2016 г. окончания.
  • ИПКСЗ, интернатура по оториноларингологии, 2017 г.
  • ИПиПКЗ, первичная переподготовка "Физиотерапия", г. Новосибирск, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • «Лазерная терапия, медицина и лазерная медицинская техника», 2020 г.
  • «Применение ботулинического нейпротеина в эстетической медицине», 2020 г.
  • «Мезотерпаия в терапевтической косметологии», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Запарина, 59
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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