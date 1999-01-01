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  3. Туринская Светлана Григорьевна
Туринская Светлана Григорьевна
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Туринская Светлана Григорьевна

Кардиолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
  • Ординатура "Кардиология", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинская сестра, ММУГ Городской дом ребенка №1, 1999г. - 1999г.
  • Старший лаборант, Дальневосточный государственный медицинский университет, 2008 г. - 2008 г.
  • Врач-кардиолог для оказания экстренной помощи, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2008г. - 2009г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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