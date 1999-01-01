Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Туринская Светлана Григорьевна
6.0
0
Туринская Светлана Григорьевна
Кардиолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Направление деятельности: практическая кардиология: ударно-волновая терапия, чреспищеводная электрокардиостимуляция
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания.
Ординатура "Кардиология", 2001 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Медицинская сестра, ММУГ Городской дом ребенка №1, 1999г. - 1999г.
Старший лаборант, Дальневосточный государственный медицинский университет, 2008 г. - 2008 г.
Врач-кардиолог для оказания экстренной помощи, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2008г. - 2009г.
Врач-кардиолог, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2009г. - 2010г.
Врач-кардиолог, НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2010 г. - н.в.
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ануреев
Сергей Владимирович
Кардиолог
,
Педиатр
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Попова
Елена Сергеевна
Кардиолог
,
Ревматолог
,
Геронтолог
6.3
0
Записаться
Бухонкина
Юлия Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
7.8
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...